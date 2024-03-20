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Матч Россия — Сербия начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине

РФС: матч Россия — Сербия начнется с минуты молчания в память о Василии Уткине
Известный спортивный комментатор умер на 53-м году жизни. В четверг его память почтут на товарищеской встрече сборных России и Сербии
Василий Уткин
Василий Уткин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии будет объявлена минута молчания в память известного спортивного комментатора Василия Уткина, сообщила пресс-служба сборной России.

Матч состоится 21 марта на стадионе «Динамо», начало в 20:00 мск. На стадионе также покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Уткина.

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Василий Уткин

О смерти 52-летнего спортивного журналиста и комментатора Уткина стало известно 19 марта. Mash писал, что предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин в 1990-е работал на НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», в 2010-2015 годах работал главным редактором «НТВ-Плюс», потом работал на «Матч ТВ» и комментировал матчи на Eurosport. С 2017 года владел любительского футбольного клуба «Эгриси».

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Футбол сборная России по футболу Василий Уткин
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