В РФС рассказали о выплатах соперникам за матчи со сборной России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Чемпионату», что приглашение сборной Камеруна на товарищеский матч стоило организации в районе полумиллиона евро, а Сербии и Парагвая — еще меньше.
«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не €900 тыс. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше — и тем, и тем», — сказал Митрофанов.
Он отметил, что у всех приезжающих сборных большие расходы, поскольку делегации насчитывают до 60 человек и летят в Россию с дополнительными пересадками.
«Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — добавил генсек РФС.
После отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.
Игра со сборной Камеруна прошла в Москве 12 октября (1:0). Игры с Сербией и Парагваем пройдут 21 и 25 марта на столичном стадионе «Динамо».
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