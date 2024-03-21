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В РФС рассказали о выплатах соперникам за матчи со сборной России

Генсек РФС Митрофанов: Сербии за матч с Россией заплатили меньше, чем Камеруну
Максим Митрофанов сообщил, что матчи со сборными Парагвая и Сербии обошлись РФС дешевле игры с Камеруном. Выплаты он объяснил тем, что соперники несут большие расходы во время поездки в Россию
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Чемпионату», что приглашение сборной Камеруна на товарищеский матч стоило организации в районе полумиллиона евро, а Сербии и Парагвая — еще меньше.

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не €900 тыс. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше — и тем, и тем», — сказал Митрофанов.

Он отметил, что у всех приезжающих сборных большие расходы, поскольку делегации насчитывают до 60 человек и летят в Россию с дополнительными пересадками.

«Мы платим федерации, а они дальше решают все вопросы. Мы не оплачиваем перелеты дополнительно. Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут», — добавил генсек РФС.

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После отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

Игра со сборной Камеруна прошла в Москве 12 октября (1:0). Игры с Сербией и Парагваем пройдут 21 и 25 марта на столичном стадионе «Динамо».

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