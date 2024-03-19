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Овечкин оформил дубль и cтал первой звездой матча НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин оформил дубль и стал первой звездой матча НХЛ
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче против «Калгари» и вышел на третье место в истории НХЛ по количеству сезонов с 20 и более голами
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

У «Вашингтона» заброшенными шайбами отличились Дилан Строум (15-я минута), Александр Овечкин (26, 30), Хендрикс Лапьер (35) и Том Уилсон (58). В составе «Флэймз» отметились Кевин Руни (31) и Маккензи Уигар (48).

Российский форвард Александр Овечкин впервые забил американскому голкиперу «Калгари» Дастину Вольфу, который стал 174-м вратарем, пропустившим от форварда в матче НХЛ.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Овечкина забросил 21 шайбу. Так 38-летний форвард в 19-й раз подряд преодолел отметку в 20 голов за сезон, сравнявшись по этому показателю с канадцем Бренданом Шэнаханом. Рекордная серия сезонов с 20 и более шайбами принадлежит канадцу Горди Хоу (22), второе место занимает Рон Фрэнсис (20). При этом Овечкин стал лишь шестым игроком в истории лиги, которому удалось забросить минимум 20 шайб в 19 сезонах.

По итогам встречи Овечкин был признан первой звездой матча. Вторым стал голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, третий— нападающий «Калгари» Кевин Руни.

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В карьере Овечкина 843 гола в 1411 матчах. Он является вторым снайпером в истории НХЛ, лидером является канадец Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» с 75 очками в 67 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Калгари» находится на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе, набрав 71 очко после 68 игр.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Калгари Флэймз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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