 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,55 x 5,1 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,82 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Французская биатлонистка победила в масс-старте на Олимпиаде

Французская биатлонистка Мишлон победила в масс-старте на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Золото взяла Осеан Мишлон, ее соотечественница Жюлья Симон стала второй, бронза у чешки Терезы Воборниковой
Осеан Мишлон
Осеан Мишлон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французская биатлонистка Осеан Мишлон одержала победу в масс-старте на 12,5 км на Олимпийских играх в Италии. Мишлон преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды, допустив два промаха.

Второй стала француженка Жюлья Симон с отставанием 6,6 секунды и одним промахом, третьей — чешка Тереза Воборникова (+7,4; один промах).

Надежды на Коростелева не оправдались. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:David Ramos / Getty Images

23-летняя Мишлон ранее выиграла на Олимпиаде золото в эстафете и серебро в спринте. У Симон три золота Игр-2026 — в гонке на 15 км, женской и смешанной эстафетах.

Российских биатлонистов на Игры-2026 не допустили

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Рената Утяева
Биатлон Олимпиада-2026
Материалы по теме
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями»
Спорт
Норвежский биатлонист выиграл золото масс-старта на 15 км на Олимпиаде
Спорт
Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей Общество, 17:25
Французская биатлонистка победила в масс-старте на Олимпиаде Спорт, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
В аэропорту Ижевска второй раз за день приостановили полеты Политика, 17:17
Надежды на Коростелева не оправдались. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:10
Зеленский рассказал Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах Политика, 17:07
Как выйти из любого конфликта: полезный инструмент и 8 приемов Образование, 17:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как устроен новый складной флагман Huawei Mate X7 РБК и Huawei, 17:01
Итальянские фристайлисты взяли золото и серебро в ски-кроссе на Олимпиаде Спорт, 16:56
Коростелев фразой «я умер» оценил участие в марафоне на Олимпиаде Спорт, 16:47
Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде Спорт, 16:45
В Москве возведут около 150 храмов в ближайшие 15 лет Общество, 16:42
Яромир Ягр объявил о завершении профессиональной карьеры в хоккее Спорт, 16:34
Москвич отдал мошенникам ₽42 млн после сообщения от «экс-начальника» Общество, 16:33