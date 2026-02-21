Французская биатлонистка победила в масс-старте на Олимпиаде
Французская биатлонистка Осеан Мишлон одержала победу в масс-старте на 12,5 км на Олимпийских играх в Италии. Мишлон преодолела дистанцию за 37 минут 18,1 секунды, допустив два промаха.
Второй стала француженка Жюлья Симон с отставанием 6,6 секунды и одним промахом, третьей — чешка Тереза Воборникова (+7,4; один промах).
23-летняя Мишлон ранее выиграла на Олимпиаде золото в эстафете и серебро в спринте. У Симон три золота Игр-2026 — в гонке на 15 км, женской и смешанной эстафетах.
Российских биатлонистов на Игры-2026 не допустили
