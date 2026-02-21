Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде в Италии

Тройку призеров составили команды Франции, Швейцарии и Испании. Эта дисциплина дебютировала в программе Олимпиад

Тибо Ансельме (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Французы Тибо Ансельме и Эмили Арроп стали победителями смешанной эстафеты ски-альпинистов на Олимпиаде в Италии.

Они преодолели дистанцию за 26 минут 57,4 секунды.

Второе место у швейцарцев Йона Кистлера и Марианны Фаттон, бронзу взяли испанцы Ориоль Кардона Коль и Ана Алонсо Родригес.

Ранее на Играх Ансельме взял бронзу в мужском спринте, Арроп — серебро в женском.

Из российских ски-альпинистов на Игры допустили только Никиту Филиппова, который завоевал серебро в спринте.