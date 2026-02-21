Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Французы Тибо Ансельме и Эмили Арроп стали победителями смешанной эстафеты ски-альпинистов на Олимпиаде в Италии.
Они преодолели дистанцию за 26 минут 57,4 секунды.
Второе место у швейцарцев Йона Кистлера и Марианны Фаттон, бронзу взяли испанцы Ориоль Кардона Коль и Ана Алонсо Родригес.
Ранее на Играх Ансельме взял бронзу в мужском спринте, Арроп — серебро в женском.
Из российских ски-альпинистов на Игры допустили только Никиту Филиппова, который завоевал серебро в спринте.
