Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде
Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем телеграм-канале прокомментировал второе место в спринте на Олимпиаде в Италии.
«Ну что, ребят, мужик сказал, мужик сделал, вот она — медаль. Кто там не верил мне в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал Филиппов на видео, держа в руке свое серебро.
Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.
23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.
Всего в Играх-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле