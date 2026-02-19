Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде

Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» прокомментировал свое серебро на ОИ

«Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал российский ски-альпинист на видео, держа в руке свою серебряную медаль

Никита Филиппов (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем телеграм-канале прокомментировал второе место в спринте на Олимпиаде в Италии.

«Ну что, ребят, мужик сказал, мужик сделал, вот она — медаль. Кто там не верил мне в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал Филиппов на видео, держа в руке свое серебро.

Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.