Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,62 x 4 2 5,4 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,55 x 3,15 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,8 x 3,85 2 1,88 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д'Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,9 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д'Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,4 x 5,4 2 6,3 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» оценил серебро на Олимпиаде

Филиппов фразой «мужик сказал, мужик сделал» прокомментировал свое серебро на ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
«Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал российский ски-альпинист на видео, держа в руке свою серебряную медаль
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Dustin Satloff / Getty Images)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в своем телеграм-канале прокомментировал второе место в спринте на Олимпиаде в Италии.

«Ну что, ребят, мужик сказал, мужик сделал, вот она — медаль. Кто там не верил мне в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал Филиппов на видео, держа в руке свое серебро.

Принес России первую медаль Олимпиады-2026. Главное о Никите Филиппове
Спорт
Никита Филиппов

Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Всего в Играх-2026 принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 ски-альпинизм Никита Филиппов
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
