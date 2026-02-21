Бренд трусов как имя. Как МОК отстранял саночника от Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет в 2013 году пытался запретить саночнику из Тонги участвовать в Олимпиаде в Сочи из-за его имени. Что вызвало недовольство МОК — в материале «РБК Спорт»

Бруно Банани (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Избранник принцессы

Саночник Бруно Банани 20 ноября 2009 года в Калгари готовился войти в историю: он начинал борьбу за билет на Олимпиаду в Ванкувере и статус первого жителя Тонги на зимних Играх. Банани требовалось всего лишь доехать до конца трассы и не свалиться с саней. Но в реальности ставки были куда выше.

Карьера профессиональных саночников начинается в 10–12 лет, 21-летний Банани впервые попал на трассу за девять месяцев до старта в Калгари, тогда же он впервые увидел снег. Профессионалы в этом виде спорта совершают по 200 попыток в год, и ровесники полинезийца накатывают более чем по 2000 заездов. Для Бруно заезд в Канаде был одним из первых на мужской трассе.

История Банани, описанная на сайте Международной федерации санного спорта, стала настоящей находкой для сценаристов. Ведь 21-летний сын сборщика кокосов шел к Олимпиаде по воле принцессы. Пилолеву Туита, сестра правящего короля Тонги восхищалась князем Монако Альбером II: мужчина развил в своей стране бобслей и пять раз съездил на Олимпиаду как участник.

Принцесса в 2008 году провела кастинг на роль первого саночника из Тонги. Каждый из кандидатов должен был пройти тестовое испытание: скатиться с небольшой горки на импровизированных санках с колесами. «Ничего сложного. Может быть, 10–20 км/ч», — цитирует Банани ESPN.

В итоге победил Бруно Банани, который ввязался в эту авантюру из-за желания финансово помочь отцу и матери, страдавшей от рака крови. Вскоре его пригласили тренироваться с немецкой командой по санному спорту — одной из лучших в мире. Подготовка началась с трехнедельного курса в Альтенберге под руководством тренера Изабель Барщински, которая к тому времени была уже хорошо знакома с Банани.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Именно Барщински выбрала победителя. Она провела интервью с каждым из кандидатов. По словам тренера, на вопрос о преследуемых целях многие кандидаты честно ответили: хотели бесплатно съездить в Европу. Из всех выделился Банани, который в детстве мечтал играть в регби. Он сказал, что был взволнован новым вызовом, и хотел носить цвета своей страны на мировой арене.

Барщински призналась, что не смогла устоять от такого ответа. «Он скромный. Он не идет в начало очереди и не кричит: «Посмотрите на меня, вот я», — отметила она. — Он просто стоял и все время слушал. Было видно, что он пытается учиться. Он был идеален».

Немецкая специалист начала тренировки с 11-го поворота трассы из 17, то есть с уровня 10-летних. Через неделю Бруно уже стартовал с отметки для юниоров. «Я хотел скорости», — признался Банани.

Барщински отмечала, что «он был неплох». «Примерно через одну-две недели мы начали с вершины курса», — рассказала она.

К апрелю 2009 года власти Тонги создали местную федерацию санного спорта, ее приняли в МОК, благодаря чему Банани начал тренировки под крылом Международной федерации санного спорта. А спонсором атлета выступил бренд нижнего белья, название которого «невероятным» образом совпало с именем саночника — Bruno Banani.

В мае Bruno Banani выпустила линейку белья с изображением атлета, санями, его автографом и подписями «Coconut Power» и «Be Hot». Сам Банани прошел еще несколько трехнедельных курсов — на трассе с искусственным льдом в Кенигзее, а также в Лиллехаммере и Сигулде. Он добрался до уровня женских стартов и готовился к официальному дебюту в Калгари на мужской трассе.

Бруно Банани на Олимпиаде в Сочи (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Главным испытанием во время тренировок стал заезд на Международной тренировочной неделе в Уистлере — на тот момент будущей трассе Игр в Ванкувере. Именно здесь в день открытия Олимпиады из-за ошибки в конструкции трека разбился насмерть грузинский саночник Нодар Кумариташвили. Но Бруно неспешно завершил заезд без единой ошибки.



Чтобы отобраться на Олимпиаду, Банани требовалось пройти квалификацию: набрать пять очков на пяти этапах Кубка мира. Одно очко дается, если спортсмен добирается до финиша, не упав с саней, вне зависимости от времени. В результате Бруно не хватило всего одного балла, чтобы войти в историю: во время последнего заезда он сильно разогнался и свалился с саней, получив сотрясение мозга.

Как саночник из Тонги разозлил МОК

История получила неожиданное продолжение в ноябре 2011 года. Банани продолжил заниматься санным спортом, а во время этапа Кубка мира в Уистлере корреспондент Vancouver Sun задал вопрос: почему на сайте кастинга принцессы Тонга под фото Бруно Банани написано другое имя. Саночник и его команда отвергли обвинения.

В свою очередь, Spiegel опубликовал расследование, в котором утверждалось, что саночник Бруно Банани — это проект европейского отделения маркетингового агентства Makai из Лейпцига. Оказалось, что в 2008 году директор фирмы Матиас Иле и тренер Изабель Барщински по заказу королевской семьи провели в Тонге кастинг, на котором отобрали двух кандидатов: бывшего военного Таниелу Туфугу и студента-айтишника Фуахеа Семи. Быстро выяснилось, что подготовка спортсменов стоит больших денег, а страна не может себе этого позволить, и кандидат остался один — Фуахеа Семи.

На спортивную карьеру Семи требовались деньги. В Германии Иле познакомил будущего участника Олимпиады с руководством компании по производству нижнего белья Bruno Banani. В итоге Семи сменил имя по совету маркетологов и с разрешения родителей.

«В то время наше агентство было довольно молодым. Мы просто хотели доказать, что мыслим нестандартно, — отметил Иле. — А Bruno Banani продвигают нижнее белье нестандартно. Они были первыми, кто отправил нижнее белье в космос».

Теперь саночник из Тонги должен был всякий раз представляться Бруно Банани. А на его снаряжении должна быть маркировка Banani. «Все это было частью сделки. Я не думал, что это так важно», — признался спортсмен.

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

После неудачного отбора на Игры в Ванкувере Бруно хотел выйти из авантюры, потому что считал, что подвел всех, кто на него ставил — от королевской семьи, страны и спонсоров, заканчивая семьей. К тому же его мать тогда уже скончалась от рака.

Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с Томасом Бахом делал все, чтобы не допустить Банани до участия в Играх-2014, поскольку нарушалось правило № 40 Олимпийской хартии: запрещает спортсменам появляться в рекламе компаний не из пула олимпийских спонсоров. Согласно правилам, МОК устанавливает период времени до и после каждых Игр, когда спортсмену разрешается работать только с олимпийскими спонсорами.

«Я действительно думаю, что это извращенная маркетинговая идея, это безвкусно», — сказал в 2013 году на тот момент вице-президент МОК Томас Бах

Но в правиле №40 ни слова не сказано о запрете менять имя. В связи с этим МОК никак не мог повлиять на ситуацию. «Я в прошлом спортсмен и уважаю Олимпийские игры, но мы нашли лазейку, — сказал Иле ESPN. — У нас была идея изменить его имя ради маркетинговой привлекательности».

После критики со стороны МОК за Банани заступились Международная федерация санного спорта и ряд других организаций. В результате Баху пришлось признать, что если Банани получит право на участие на Играх в Сочи, то МОК ничего не сможет сделать.

Банани отобрался на чемпионат мира по санному спорту в 2011 году. В сезоне-2011/12 на Американско-Тихоокеанском чемпионате в рамках этапа Кубка мира в Калгари он неожиданно для специалистов выиграл бронзовые медали. А в декабре 2013 года спортсмен выполнил критерии отбора на Игры 2014 года в Сочи.

Бруно Банани был знаменосцем сборной Тонги на Олимпиаде в Сочи (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Спустя пять лет после начала тренировок бывший студент все же добился своего и стал первым атлетом из Тонги, соревновавшимся на зимней Олимпиаде. Бруно Банани занял 32-е место из 39, но воплотил мечту всей страны.



По словам Бруно, он не знал, что будет замешан в рекламной кампании, а лишь преследовал свою мечту защищать цвета флага на спортивной арене. В то же время Барщински отметила, что еще на кастинге всем сообщили о необходимости сменить имя, и ни один участник после этого не ушел.



Сестра Бруно отметила, «семья не обращала внимание на шумиху» «Нас не волновала история с нижним бельем, — сказала Атела. — Важно было то, что у моего брата был талант, который мог позволить участвовать в Олимпийских играх».