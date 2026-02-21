 Перейти к основному контенту
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,08 x 10,5 2 35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 4,2 x 1,27 2 33 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

За кем из россиян следить в предпоследний день Олимпиады

Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2026
Савелий Коростелев поборется за медаль в гонке на 50 км
Савелий Коростелев, Анастасия Семенова
Савелий Коростелев, Анастасия Семенова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Михаил Терещенко / ТАСС)

Расписание россиян на Олимпиаде, 21 февраля

  • 13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)
  • 17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)

Первым из россиян выступит лыжник Савелий Коростелев — в масс-старте, который начнется в 13:00 мск.

Россиянин пока не завоевал медали на Олимпиаде. В скиатлоне он был в шаге от призового места, показав четвертый результат. В остальных гонках оказался далек от подиума.

Но масс-старт является любимой дисциплиной Коростелева. В январе именно на этой олимпийской дистанции он финишировал четвертым в масс-старте. Букмекеры включили россиянина в топ-5 претендентов на золото, оценив шансы на первое место в 4%.

Тренер Егор Сорин тоже отметил, что 22-летнему россиянину лучше даются гонки с общим стартом, нежели с раздельным.

«По опыту прошедших гонок на Кубках мира и Олимпиаде видно, что именно в контактных гонках Савелий показывает лучшие результаты, как раз это связано с тем, что он тянется за сильнейшими спортсменами мира», — цитирует Сорина ТАСС.

В 17:50 начнется масс-старт в конькобежном спорте. Тут выступит 21-летняя россиянка Анастасия Семенова. Она не является претендентом на медали из-за отсутствия международного опыта.

Семенова лишь в конце 2025 года дебютировала на международной арене из-за массового отстранения россиян. И пока ни разу не попадала в призы. На этапах Кубка мира не поднималась выше десятого места.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «РБК Спорт» заявил, что от конькобежцев на Олимпиаде не стоит ждать чуда в силу недопуска лидеров.

«К сожалению, чудес в конькобежном спорте не произойдет. И мы их не ждем, потому что я реалист. Главное, чтобы ребята показали тот результат, на который они действительно готовы. Вот это основная задача», — сказал Гуляев.

Теги
Персоны
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Анастасия Семенова фото
Анастасия Семенова
спортсменка
10 ноября 2004 года
