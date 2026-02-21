За кем из россиян следить в предпоследний день Олимпиады

Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады

Савелий Коростелев поборется за медаль в гонке на 50 км

Савелий Коростелев, Анастасия Семенова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Михаил Терещенко / ТАСС)

Расписание россиян на Олимпиаде, 21 февраля 13:00. Лыжные гонки. Савелий Коростелев (масс-старт)

17:50. Конькобежный спорт. Анастасия Семенова (масс-старт, начало полуфиналов)

Первым из россиян выступит лыжник Савелий Коростелев — в масс-старте, который начнется в 13:00 мск.

Россиянин пока не завоевал медали на Олимпиаде. В скиатлоне он был в шаге от призового места, показав четвертый результат. В остальных гонках оказался далек от подиума.

Но масс-старт является любимой дисциплиной Коростелева. В январе именно на этой олимпийской дистанции он финишировал четвертым в масс-старте. Букмекеры включили россиянина в топ-5 претендентов на золото, оценив шансы на первое место в 4%.

Тренер Егор Сорин тоже отметил, что 22-летнему россиянину лучше даются гонки с общим стартом, нежели с раздельным.

«По опыту прошедших гонок на Кубках мира и Олимпиаде видно, что именно в контактных гонках Савелий показывает лучшие результаты, как раз это связано с тем, что он тянется за сильнейшими спортсменами мира», — цитирует Сорина ТАСС.

В 17:50 начнется масс-старт в конькобежном спорте. Тут выступит 21-летняя россиянка Анастасия Семенова. Она не является претендентом на медали из-за отсутствия международного опыта.

Семенова лишь в конце 2025 года дебютировала на международной арене из-за массового отстранения россиян. И пока ни разу не попадала в призы. На этапах Кубка мира не поднималась выше десятого места.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «РБК Спорт» заявил, что от конькобежцев на Олимпиаде не стоит ждать чуда в силу недопуска лидеров.

«К сожалению, чудес в конькобежном спорте не произойдет. И мы их не ждем, потому что я реалист. Главное, чтобы ребята показали тот результат, на который они действительно готовы. Вот это основная задача», — сказал Гуляев.