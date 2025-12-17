Глава Союза конькобежцев исключил «чудеса» от россиян на Олимпиаде

Глава Союза конькобежцев Николай Гуляев в интервью РБК обозначил реалистичный подход команды к предстоящим Олимпийским играм

Николай Гуляев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «РБК Спорт» заявил, что сборная подходит к Олимпийским играм с трезвой оценкой своих возможностей.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпийские игры-2026. При этом лидеры сборной России по конькобежному спорту допущены не были.

«К сожалению, чудес в конькобежном спорте не произойдет. И мы их не ждем, потому что я реалист. Главное, чтобы ребята показали тот результат, на который они действительно готовы. Вот это основная задача», — сказал Гуляев.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.