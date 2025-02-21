Рублев победил Оже-Альяссима и вышел в финал турнира ATP в Дохе

Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

В полуфинальном матче российский теннисист в трех сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима

Андрей Рублев (Фото: IMAGO / NOUSHAD / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дохе.

В 1/2 финала 27-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, 23-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

В личных встречах Рублева и канадца счет стал 6:1 в пользу россиянина, в том числе он побеждал в прошлом году в финале «Мастерса» в Мадриде.

В решающем матче Рублев сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия, 25-й номер рейтинга ATP) — Джек Дрейпер (Великобритания, 16).

Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.

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