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Олимпиада-2026 ,  
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Комментатор Иоланда Чен предрекла неудачу российским фигуристкам на Играх

Иоланда Чен предрекла неудачу российским фигуристкам на Олимпиаде-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Спортивный комментатор считает, что россиянки в Италии выступят на уровне «японок-сакамоток и хендриксонов»
Действующая чемпионка России Аделия Петросян
Действующая чемпионка России Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Уровень женского фигурного катания в России упал за время отстранения, и на Олимпиаде в Италии спортсменкам будет сложно, заявила «РИА Новости» спортивный комментатор Иоланда Чен.

«Девочки будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройной лутц, тройной тулуп, тройной риттбергер. Это прошлый век», — сказала Чен.

Японка Каори Сакамото выиграла три чемпионата мира подряд без россиянок, бельгийка Луна Хендрикс стала чемпионкой Европы 2024 года.

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Аделия Петросян

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.

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