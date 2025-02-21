Комментатор Иоланда Чен предрекла неудачу российским фигуристкам на Играх

Спортивный комментатор считает, что россиянки в Италии выступят на уровне «японок-сакамоток и хендриксонов»

Действующая чемпионка России Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Уровень женского фигурного катания в России упал за время отстранения, и на Олимпиаде в Италии спортсменкам будет сложно, заявила «РИА Новости» спортивный комментатор Иоланда Чен.

«Девочки будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройной лутц, тройной тулуп, тройной риттбергер. Это прошлый век», — сказала Чен.

Японка Каори Сакамото выиграла три чемпионата мира подряд без россиянок, бельгийка Луна Хендрикс стала чемпионкой Европы 2024 года.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).

До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.