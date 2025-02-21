Комментатор Иоланда Чен предрекла неудачу российским фигуристкам на Играх
Уровень женского фигурного катания в России упал за время отстранения, и на Олимпиаде в Италии спортсменкам будет сложно, заявила «РИА Новости» спортивный комментатор Иоланда Чен.
«Девочки будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройной лутц, тройной тулуп, тройной риттбергер. Это прошлый век», — сказала Чен.
Японка Каори Сакамото выиграла три чемпионата мира подряд без россиянок, бельгийка Луна Хендрикс стала чемпионкой Европы 2024 года.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступлений на международных соревнованиях. В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026. В каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где они будут выступать в нейтральном статусе, можно заявить по одному спортсмену (или по одной паре).
До 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.
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