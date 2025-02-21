Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» на сборах в ОАЭ

Встреча завершилась со счетом 1:2. Победный гол забил уругвайский защитник Джованни Гонсалес

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты московского «Динамо» уступили «Краснодару» со счетом 1:2 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

В составе победителей голы забили Виктор Са (47-я минута) и Джованни Гонсалес (50). У проигравших отличился Ярослав Гладышев (80).

Команды уже встречались в нынешнем межсезонье: 4 февраля на Зимнем кубке РПЛ «Краснодар» победил со счетом 1:0.

«Динамо» провело второй матч за день, ранее «бело-голубые» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на первой строчке.