Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов после завершения раунда плей-офф.
Через раунд плей-офф в 1/8 финала пробились «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Реал» (Мадрид), ПСВ, «Фейенорд» (все — Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Боруссия» (Дортмунд/ Германия), «Бенфика» (Португалия).
Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль», «Арсенал», «Астон Вилла» (все — Англия), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер» (Италия), «Байер» (Германия), «Лилль» (Франция).
Раунд плей-офф не смог пройти ни один из трех итальянских клубов — «Милан», «Ювентус» и «Аталанта».
Пары определяется в результате жеребьевки, которая пройдет 21 февраля. Но уже известно, что «Пари Сен-Жермен» сыграет в 1/8 финала с «Ливерпулем или «Барселоной», «Брюгге» — с «Лиллем» или«Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», ПСВ — с «Интером» или «Арсеналом», «Фейенорд» — с «Интером» или «Арсеналом», а «Бавария» — с «Атлетико» или «Байером». «Боруссия», в свою очередь, должна сыграть с «Лиллем» или «Астон Виллой», а «Бенфика» — с «Ливерпулем или «Барселоной».
Первые матчи пройдут 4-5 марта, ответные — 11-12 марта.
Из россиян в 1/8 финала сможет выступить только вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов.
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Путин об итогах переговоров России и США. Видео
H&M ответила на возможность вернуться в Россию
Что включает в себя новый пакет санкций
Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков
Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций
Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии
Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской