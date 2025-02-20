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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Из россиян в 1/8 финала сможет выступить только вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов
Нападающий &quot;Реала&quot; Килиан Мбаппе
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов после завершения раунда плей-офф.

Через раунд плей-офф в 1/8 финала пробились «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Реал» (Мадрид), ПСВ, «Фейенорд» (все — Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Боруссия» (Дортмунд/ Германия), «Бенфика» (Португалия).

Напрямую в 1/8 финала вышли «Ливерпуль», «Арсенал», «Астон Вилла» (все — Англия), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер» (Италия), «Байер» (Германия), «Лилль» (Франция).

Раунд плей-офф не смог пройти ни один из трех итальянских клубов — «Милан», «Ювентус» и «Аталанта».

Пары определяется в результате жеребьевки, которая пройдет 21 февраля. Но уже известно, что «Пари Сен-Жермен» сыграет в 1/8 финала с «Ливерпулем или «Барселоной», «Брюгге» — с «Лиллем» или«Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», ПСВ — с «Интером» или «Арсеналом», «Фейенорд» — с «Интером» или «Арсеналом», а «Бавария» — с «Атлетико» или «Байером». «Боруссия», в свою очередь, должна сыграть с «Лиллем» или «Астон Виллой», а «Бенфика» — с «Ливерпулем или «Барселоной».

Первые матчи пройдут 4-5 марта, ответные — 11-12 марта.

Из россиян в 1/8 финала сможет выступить только вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов.

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