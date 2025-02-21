Малкин допустил свое возвращение в магнитогорский «Металлург» в 2026 году

Форвард «Питтсбурга» заявил, что в предыдущем интервью его неправильно поняли. По словам 38-летнего хоккеиста, он обязательно рассмотрит вариант возвращения в родной клуб, если будут силы и желание

Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин допускает, что вернется в родной магнитогорский «Металлург» после окончания контракта в НХЛ. Об этом 38-летний хоккеист заявил «Матч ТВ».

В недавнем интервью The Athletic Малкин говорил, что больше не будет играть в КХЛ, за исключением прощального матча за «Металлург».

«Это было интервью на английском языке. Возможно, неправильно поняли мою мысль при переводе. <...> Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с «Питтсбургом» до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца», — сказал Малкин, отметив, что не хочет потом в 40 лет занимать чье-то место в Магнитогорске.

По словам хоккеиста, он не хочет просто «доигрывать, кататься по льду и отбывать номер, напоминая лишь тень Малкина». «Но если у меня в 2026 году будут силы и желание, и я почувствую, что еще в хоккее что‑то могу, то обязательно рассмотрю возможность возвращения в «Магнитку», — заключил Малкин.

Спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков заявил, что «Металлург» со своей стороны сделает все, чтобы он вернулся. «Это будет праздник и для магнитогорских болельщиков, и для России в целом», — сказал Бирюков.

Малкин, воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), становился самым ценным игроком плей-офф (2009) и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2012). В текущем сезоне он провел 47 матчей, забросив девять шайб и набрав 34 очка.