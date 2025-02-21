КОНКАКАФ наказала арбитра за автограф Месси после матча
Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) вынесла дисциплинарное взыскание судье Марко Антонио Ортису Наве за то, что он попросил автограф у Лионеля Месси после матча. Об этом сообщает ESPN.
«Интер Майами» в ночь на 20 февраля победил «Спортинг Канзас-Сити» в первом матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:0. После игры арбитр подошел к Месси и попросил автограф для члена семьи.
«В ходе расследования КОНКАКАФ выяснилось, что судья обратился к игроку с просьбой дать автограф для члена семьи с особыми потребностями. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения КОНКАКАФ для официальных лиц матча. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ», — рассказали в конфедерации.
В КОНКАКАФ не уточнили, какие именно дисциплинарные меры были применены к судье.
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