КОНКАКАФ наказала арбитра за автограф Месси после матча

Марко Антонио Ортис после матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ подошел к лидеру «Интер Майами» и попросил дать автограф для члена семьи. Эти действия противоречили кодексу поведения должностных лиц КОНКАКАФ

Лионель Месси (Фото: Kyle Rivas / Getty Images)

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) вынесла дисциплинарное взыскание судье Марко Антонио Ортису Наве за то, что он попросил автограф у Лионеля Месси после матча. Об этом сообщает ESPN.

«Интер Майами» в ночь на 20 февраля победил «Спортинг Канзас-Сити» в первом матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:0. После игры арбитр подошел к Месси и попросил автограф для члена семьи.

«В ходе расследования КОНКАКАФ выяснилось, что судья обратился к игроку с просьбой дать автограф для члена семьи с особыми потребностями. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения КОНКАКАФ для официальных лиц матча. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ», — рассказали в конфедерации.

В КОНКАКАФ не уточнили, какие именно дисциплинарные меры были применены к судье.