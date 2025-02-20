Месси впервые забил гол при температуре минус 16 градусов

37-летний аргентинец отличился на 56-й минуте, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной. Он провел на поле весь матч и помог своей команде добиться минимального преимущества перед ответной встречей

Лионель Месси (Фото: Enea Lebrun / Global look press)

Лионель Месси забил первый гол в сезоне, принеся «Интеру Майами» победу над «Спортинг Канзас-Сити» (1:0) в первом матче первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

37-летний аргентинец отличился на 56-й минуте, отправив мяч в дальний угол из пределов штрафной. Он провел на поле весь матч и помог своей команде добиться минимального преимущества перед ответной встречей.

Агентство AP отмечает, что матч прошел в Канзас-Сити при экстремально низкой температуре — минус 16 градусов. Несмотря на сложные погодные условия, Месси довел общее число голов в карьере до 851.

Издание USA Today отмечало, что для Месси этот матч станет самым холодным в карьере. При более низких температурах он не играл.

Ответный матч между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» состоится на следующей неделе во Флориде.