Хоккеист Малкин заявил, что не будет играть в России

Форвард допустил возможность участия в одном прощальном матче за магнитогорский «Металлург», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Но вариант с полноценным выступлением в России он исключил

Евгений Малкин (Фото: Joel Marklund / Global look press)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не планирует продолжать карьеру в России после окончания выступлений в НХЛ. 38-летний форвард в разговоре с The Athletic подчеркнул, что завершит карьеру в американском клубе, с которым у него действует контракт до конца сезона-2025/26.

«Я не буду завершать карьеру после этого сезона. Я знаю, что говорят некоторые люди, — что я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда этого не говорил. Я завершу карьеру в «Питтсбурге». «Пингвинз» — моя любимая команда, и я уйду на пенсию здесь», — сказал россиянин.

При этом форвард допустил возможность участия в одном прощальном матче за магнитогорский «Металлург», в котором начинал свою профессиональную карьеру.

Действующее соглашение с «Питтсбургом» приносит Малкину $6,1 млн в год. В текущем сезоне он провел 47 матчей, забросив девять шайб и набрав 34 очка.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), становился самым ценным игроком плей-офф (2009) и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2012).