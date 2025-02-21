Игрок сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезоне
Испанский «Реал Сосьедад» разгромил «Мидтьюлланн» со счетом 5:2 и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Ответный стыковой матч прошел в Сан-Себастьяне.
Голы за «Реал Сосьедад» забили Браис Мендес (5-я минута), Лука Сучич (18, 45+2), Микель Оярсабаль (73, пен.), Орри Оускарссон (90). В составе датчан голы провели Адам Букса (24, пен.) и Дарио Осорио (38). На 70-й минуте полузащитник датчан Дани Силва получил красную карточку.
Полузащитник сборной России Арсен Захарян впервые вышел в текущем розыгрыше Лиги Европы на 83-й минуте, отметился голевой передачей и оформил первое результативное действие, как в еврокубках, так и в сезоне.
Первая встреча завершилась победой испанцев (2:1), по сумме двух матчей они проходят в 1/8 финала, где встретятся с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
В другом матче игрового дня норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным победил голландский «Твенте» со счетом 5:2 в ответном матче после дополнительного времени. Основное время завершилось со счетом 3:2. В следующем раунде «Будё-Глимт» встретится с победителем пары «Олимпиакос» — «Рейнджерс».
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 февраля. Первые матчи состоятся 6 марта, ответные — 13 марта.
США больше не хотят считать Россию «агрессором»
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США
Глава Renault не исключил возвращения в Россию
Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской