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Игрок сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезоне

Футболист сборной России Захарян отдал первую голевую передачу в этом сезоне
Полузащитник сборной России Арсен Захарян впервые вышел в текущем розыгрыше Лиги Европы на 83-й минуте, отметился голевой передачей и оформил первое результативное действие, как в еврокубках, так и в сезоне
Арсен Захарян&nbsp;
Арсен Захарян  (Фото: Mutsu Kawamori / Global look press)

Испанский «Реал Сосьедад» разгромил «Мидтьюлланн» со счетом 5:2 и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Ответный стыковой матч прошел в Сан-Себастьяне.

Голы за «Реал Сосьедад» забили Браис Мендес (5-я минута), Лука Сучич (18, 45+2), Микель Оярсабаль (73, пен.), Орри Оускарссон (90). В составе датчан голы провели Адам Букса (24, пен.) и Дарио Осорио (38). На 70-й минуте полузащитник датчан Дани Силва получил красную карточку.

Полузащитник сборной России Арсен Захарян впервые вышел в текущем розыгрыше Лиги Европы на 83-й минуте, отметился голевой передачей и оформил первое результативное действие, как в еврокубках, так и в сезоне. 

Первая встреча завершилась победой испанцев (2:1), по сумме двух матчей они проходят в 1/8 финала, где встретятся с победителем пары «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»
Спорт
Арсен Захарян

В другом матче игрового дня норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным победил голландский «Твенте» со счетом 5:2 в ответном матче после дополнительного времени. Основное время завершилось со счетом 3:2. В следующем раунде «Будё-Глимт» встретится с победителем пары «Олимпиакос» — «Рейнджерс».

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 21 февраля. Первые матчи состоятся 6 марта, ответные — 13 марта.

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