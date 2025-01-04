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Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник, который перенес операцию из-за травмы лодыжки перед началом сезона, может выйти на поле 5 января в матче против «Понферрадины» в 1/16 финала Кубка Испании
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад».

21-летний россиянин попал в список футболистов, которые могут сыграть против «Понферрадины» в матче 1/16 финала Кубка Испании 5 января. Этот список опубликован в аккаунте «Реал Сосьедад» в соцсети Х.

«Он чувствует себя готовым помочь команде завтра, а также во всех матчах клуба в 2025 году», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки в начале августа.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 40 матчей, в которых записал на свой счет гол и две передачи.

В сборной России Захарян отыграл восемь матчей.

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Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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