Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»
Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад».
21-летний россиянин попал в список футболистов, которые могут сыграть против «Понферрадины» в матче 1/16 финала Кубка Испании 5 января. Этот список опубликован в аккаунте «Реал Сосьедад» в соцсети Х.
«Он чувствует себя готовым помочь команде завтра, а также во всех матчах клуба в 2025 году», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.
В нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки в начале августа.
Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 40 матчей, в которых записал на свой счет гол и две передачи.
В сборной России Захарян отыграл восемь матчей.
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