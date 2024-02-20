«Спартак» забросил четыре шайбы за три минуты в матче КХЛ
Московский «Спартак» забросил четыре шайбы во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».
Нижегородский клуб, для которого этот матч стал 1000-м в КХЛ, к 14-й минуте первого периода вел со счетом 3:0. Но «Спартак» сумел отличиться в концовке первой 20-минутки, а во второй забросил четыре шайбы.
Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев и Андрей Локтионов отличились с 29-й по 31-ю минуты. В конце второго отрезка матча «красно-белые» забросили еще одну шайбу.
В итоге после второго периода «Спартак» выигрывает со счетом 6:3.
«Красно-белые» занимают четвертое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 65 матчах. «Торпедо» расположилось на шестой строчке с 74 очками в 65 встречах.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит