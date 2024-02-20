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«Спартак» забросил четыре шайбы за три минуты в матче КХЛ

«Спартак» забросил четыре шайбы за три минуты в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3
«Красно-белые» уступали нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:3, но к концу второго периода уже выигрывают 6:3
Игроки &laquo;Спартака&raquo;
Игроки «Спартака» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Московский «Спартак» забросил четыре шайбы во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо».

Нижегородский клуб, для которого этот матч стал 1000-м в КХЛ, к 14-й минуте первого периода вел со счетом 3:0. Но «Спартак» сумел отличиться в концовке первой 20-минутки, а во второй забросил четыре шайбы.

Николай Голдобин, Егор Филин, Никита Сусуев и Андрей Локтионов отличились с 29-й по 31-ю минуты. В конце второго отрезка матча «красно-белые» забросили еще одну шайбу.

В итоге после второго периода «Спартак» выигрывает со счетом 6:3.

«Красно-белые» занимают четвертое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 65 матчах. «Торпедо» расположилось на шестой строчке с 74 очками в 65 встречах.

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