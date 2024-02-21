Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе
Вторая ракетка России Андрей Рублев победил француза Ришара Гаске и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе с призовым фондом почти $1,4 млн.
В матче второго круга Рублев, пятый в мировом рейтинге, победил Гаске (126-й) со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался один час.
Следующим соперником Рублева будет 18-летний чех
Якуб Меншик (116-й).
Ранее в четвертьфинал турнира вышел Карен Хачанов, еще один россиянин Павел Котов проиграл во втором круге французу Уго Умберу (4:6, 1:6).
В прошлом году турнир в Дохе, который относится к категории ATP-250, выиграл Даниил Медведев. Он не смог выступить в Катаре в этом году из-за усталости и травмы ноги.
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