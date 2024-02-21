Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Третья ракетка России Карен Хачанов стал первым четвертьфиналистом турнира в Дохе с призовым фондом почти $1,4 млн.
Россиянин, как второй сеяный, пропустил стартовый раунд, а во втором круге победил венгра Фабиана Марожана (60-й в рейтинге) со счетом 6:4, 7:5.
В четвертьфинале соперником Хачанова будет австралиец Кристофер О'Коннелл (65-й) или финн Эмиль Руусувуори (43-й).
Другие россияне, Павел Котов и Андрей Рублев, проведут свои матчи второго круга позднее в среду.
В прошлом году турнир в Дохе выиграл Даниил Медведев, который решил не защищать титул из-за травмы ноги.
В этом сезоне Хачанов доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе.
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