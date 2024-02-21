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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Карен Хачанов победил венгра Марожана и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Россиянин второй раз вышел в четвертьфинал на турнирах ATP в этом сезоне. На соревнованиях в Дохе он переиграл венгра Марожана — 6:4, 7:5
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Третья ракетка России Карен Хачанов стал первым четвертьфиналистом турнира в Дохе с призовым фондом почти $1,4 млн.

Россиянин, как второй сеяный, пропустил стартовый раунд, а во втором круге победил венгра Фабиана Марожана (60-й в рейтинге) со счетом 6:4, 7:5.

В четвертьфинале соперником Хачанова будет австралиец Кристофер О'Коннелл (65-й) или финн Эмиль Руусувуори (43-й).

Другие россияне, Павел Котов и Андрей Рублев, проведут свои матчи второго круга позднее в среду.

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В прошлом году турнир в Дохе выиграл Даниил Медведев, который решил не защищать титул из-за травмы ноги.

В этом сезоне Хачанов доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе.

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Анна Сатдинова
теннис Карен Хачанов ATP
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