«Спартак» благодаря хет-трику Промеса разгромил «Астану»
Московский «Спартак» нанес крупное поражение «Астане» в товарищеской встрече на сборе в Дубае.
Игра завершилась со счетом 4:0.
У «Спартака» три гола забил Квинси Промес (26-я, 31-я и 45-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил Эльхан Астанов (16).
«Спартак» одержал четвертую разгромную победу подряд. В зимнюю паузу «красно-белые» проиграли только «Ростову» 7 февраля (0:3).
В РПЛ «Спартак» занимает пятое место, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару». В 19-м туре команда Гильермо Абаскаля 2 марта сыграет с «Зенитом».
14 февраля суд в Нидерландах приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, форвард находится в международном розыске. Футболист заявлял о планах обжаловать приговор. В июне ему дали полтора года тюрьмы за нападение на кузена, Промес подал апелляцию.
В среду в голландском суде сообщили РБК, что апелляцию еще не рассматривали по существу.
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