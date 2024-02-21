«Спартак» благодаря хет-трику Промеса разгромил «Астану»

Матч в Дубае завершился со счетом 4:0 — три гола забил Промес, еще один — футболист «Астаны» в свои ворота

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» нанес крупное поражение «Астане» в товарищеской встрече на сборе в Дубае.

Игра завершилась со счетом 4:0.

У «Спартака» три гола забил Квинси Промес (26-я, 31-я и 45-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил Эльхан Астанов (16).

«Спартак» одержал четвертую разгромную победу подряд. В зимнюю паузу «красно-белые» проиграли только «Ростову» 7 февраля (0:3).

В РПЛ «Спартак» занимает пятое место, уступая восемь очков лидирующему «Краснодару». В 19-м туре команда Гильермо Абаскаля 2 марта сыграет с «Зенитом».

14 февраля суд в Нидерландах приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, форвард находится в международном розыске. Футболист заявлял о планах обжаловать приговор. В июне ему дали полтора года тюрьмы за нападение на кузена, Промес подал апелляцию.

В среду в голландском суде сообщили РБК, что апелляцию еще не рассматривали по существу.