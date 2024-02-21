Ставший надзирателем вратарь сообщил, что ждет лидера «Спартака» в тюрьме

Игравший против Квинси Промеса Леонард Нинхёйс работает надзирателем в тюрьме в Венхейзене. Он заявил, что не стал бы относиться к спартаковцу по-особенному. Промес пропустил суды на родине и рассчитывает оспорить оба приговора

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший вратарь голландских «Гронингена» и «Спарты» Леонард Нинхёйс, ставший надзирателем в одной из тюрем в Венхейзене (провинция Дренте на северо-востоке королевства), заявил De Telegraaf, что в случае попадания Квинси Промеса в это исправительное учреждение его ждет нормальное обращение, как и с другими осужденными.

В Нидерландах футболиста «Спартака» приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на кузена с ножом (дело находится в апелляционном суде) и шести годам за контрабанду кокаина.

На вопрос о том, мечтает ли он охранять Промеса и полагается ли спартаковцу оранжевая форма, Нинхёйс ответил: «Предположим, его нашли, поймали, и он оказался в Нидерландах. Если он попадет в Венхейзен, он будет для меня всего лишь одним из заключенных. Ему не дадут оранжевый комбинезон, он получит нормальное обращение».

Нинхёйс заявил, что на его отношение не повлияет то, что он играл против Промеса. «В любом случае Промес знает, что меня трудно обойти», — добавил бывший вратарь.

Промес пропустил оба суда, его объявили в международный розыск.

Футболист заявлял о планах оспорить и второй обвинительный приговор по делу о наркотиках.

Промес находится со «Спартаком» в ОАЭ на тренировочных сборах.