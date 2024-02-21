Алькарас получил травму ноги в стартовом матче турнира в Рио-де-Жанейро

Карлос Алькарас был вынужден сняться с турнира после двух геймов из-за травмы лодыжки, ему предстоит обследование в четверг. Травма серьезно усложнила испанцу задачу сохранить вторую строчку в мировом рейтинге

Карлос Алькарас (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не смог доиграть стартовый матч на турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро из-за травмы ноги.

Испанец встречался с бразильцем Тьягу Монтейру (117-й в рейтинге). В начале встречи Алькарас подвернул ногу и после оказания медицинской помощь вернулся на корт, но позднее был вынужден отказаться от продолжения матча.

Алькарас сообщил на пресс-конференции, что пройдет обследование в четверг. По его словам, он почувствовал боль и понял, что усугубит ситуацию, если будет продолжать матч.

Алькарас побеждал на турнире в Рио-де-Жанейро в 2022 году и играл в финале в 2023-м, уступив британцу Кэмерону Норри.

Из-за снятия с турнира в Бразилии Алькарасу будет сложнее защитить свое второе место в рейтинге — он опережает итальянца Янника Синнера (третий) только на 535 очков и ему еще надо защитить тысячу очков на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в марте.