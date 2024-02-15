Даниил Медведев отказался защищать титул на втором турнире ATP подряд

Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе и не защитит второй титул подряд

Даниил Медведев заявил, что еще не восстановился после Australian Open и не выступит в Дохе. Ранее он снялся с турнира в Роттердаме

Даниил Медведев (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не выступит на турнире категории ATP-250 в Дохе, где победил в прошлом году. Об этом сообщается на странице Федерации тенниса Катара в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Турнир с призовым фондом почти $1,4 млн пройдет с 19 по 24 февраля.

«К сожалению, я не смогу защитить свой титул в Дохе в этом году. Я все еще не готов соревноваться на 100%», — заявил Медведев.

Ранее россиянин отказался выступать на турнире в Роттердаме (Нидерланды), который выиграл в прошлом году.

Медведев объяснил это решение усталостью и травмой ноги после Australian Open, где он провел рекордное время на корте и проиграл в финале, ведя 2-0.

Накануне с турнира в Дохе снялся испанец Рафаэль Надаль.