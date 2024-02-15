Даниил Медведев отказался защищать титул на втором турнире ATP подряд
Первая ракетка России Даниил Медведев не выступит на турнире категории ATP-250 в Дохе, где победил в прошлом году. Об этом сообщается на странице Федерации тенниса Катара в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Турнир с призовым фондом почти $1,4 млн пройдет с 19 по 24 февраля.
«К сожалению, я не смогу защитить свой титул в Дохе в этом году. Я все еще не готов соревноваться на 100%», — заявил Медведев.
Ранее россиянин отказался выступать на турнире в Роттердаме (Нидерланды), который выиграл в прошлом году.
Медведев объяснил это решение усталостью и травмой ноги после Australian Open, где он провел рекордное время на корте и проиграл в финале, ведя 2-0.
Накануне с турнира в Дохе снялся испанец Рафаэль Надаль.
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