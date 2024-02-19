Российская теннисистка выиграла у украинки два сета из трех со счетом 6:0
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг крупного теннисного турнира в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.
На старте турнира россиянка, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, победила украинку Даяну Ястремскую (29) со счетом 6:0, 1:6, 6:0. Соперницы провели на корте чуть больше полутора часов.
В следующем круге Кудерметова, четвертая ракетка России, встретится с румынкой Сораной Кырстей (22).
Ранее во второй круг в Дубае пробились Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.
На трех предыдущих турнирах Кудерметова вылетала в первом раунде.
Победительница турнира в Дубае получит более $520 тыс. и тысячу рейтинговых очков.
В прошлом году лучший результат среди россиянок в Дубае показала Людмила Самсонова, которая дошла в третьего круга в одиночном разряде и выиграла трофей в парном разряде с Кудерметовой.
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