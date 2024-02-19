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Российская теннисистка выиграла у украинки два сета из трех со счетом 6:0

Кудерметова выиграла у украинки Ястремской два сета из трех со счетом 6:0
Вероника Кудерметова впервые за четыре турнира смогла преодолеть первый круг. Она победила в Дубае Даяну Ястремскую со счетом 6:0, 1:6, 6:0
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг крупного теннисного турнира в Дубае с призовым фондом $3,2 млн.

На старте турнира россиянка, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, победила украинку Даяну Ястремскую (29) со счетом 6:0, 1:6, 6:0. Соперницы провели на корте чуть больше полутора часов.

В следующем круге Кудерметова, четвертая ракетка России, встретится с румынкой Сораной Кырстей (22).

Ранее во второй круг в Дубае пробились Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Павлюченкова и Потапова вышли во второй круг крупного турнира в Дубае
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Анастасия Павлюченкова

На трех предыдущих турнирах Кудерметова вылетала в первом раунде.

Победительница турнира в Дубае получит более $520 тыс. и тысячу рейтинговых очков.

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В прошлом году лучший результат среди россиянок в Дубае показала Людмила Самсонова, которая дошла в третьего круга в одиночном разряде и выиграла трофей в парном разряде с Кудерметовой.

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теннис WTA Вероника Кудерметова
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