Вратарь Кержаков заявил о высокой вероятности завершения карьеры летом

Михаил Кержаков: с высокой долей вероятности это мой последний сезон в «Зените»

Контракт 37-летнего голкипера с «Зенитом» истекает летом. Голкипер признался, что готов поиграть еще года три, если клуб предложит ему новое соглашение

Михаил Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь Михаил Кержаков заявил «Чемпионату», что с высокой долей вероятности покинет петербургский «Зенит» и завершит футбольную карьеру после окончания сезона.

Контракт 37-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан до июня.

По словам вратаря, он оставляет себе пространство для маневра. «Вдруг мне позвонит Александр Иванович (Медведев) и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим», — сказал Кержаков.

В этом сезоне вратарь провел 15 матчей, из них восемь отыграл на ноль.

Кержаков является воспитанником петербургского клуба и большую часть карьеры провел в нем, а также играл в ульяновской «Волге» и махачкалинском «Анжи».

«Зенит» идет вторым в РПЛ после 18 туров, уступая два очка «Краснодару».