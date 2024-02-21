Вратарь Кержаков заявил о высокой вероятности завершения карьеры летом
Вратарь Михаил Кержаков заявил «Чемпионату», что с высокой долей вероятности покинет петербургский «Зенит» и завершит футбольную карьеру после окончания сезона.
Контракт 37-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан до июня.
По словам вратаря, он оставляет себе пространство для маневра. «Вдруг мне позвонит Александр Иванович (Медведев) и скажет: «Продлеваемся на пять лет». Тогда отвечу: «Давайте на три, а дальше посмотрим», — сказал Кержаков.
В этом сезоне вратарь провел 15 матчей, из них восемь отыграл на ноль.
Кержаков является воспитанником петербургского клуба и большую часть карьеры провел в нем, а также играл в ульяновской «Волге» и махачкалинском «Анжи».
«Зенит» идет вторым в РПЛ после 18 туров, уступая два очка «Краснодару».
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина