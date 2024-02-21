Овечкина признали лучшим игроком дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сделавший дубль в матче с «Нью-Джерси Девилз» (6:2), был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Капитан столичной команды провел на льду почти 18 минут, сделал результативную передачу, провел два силовых приема и заработал показатель полезности «плюс один». Он стал третьей звездой матча.
Всего на счету 38-летнего россиянина 838 голов за карьеру в НХЛ — ему осталось 56 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. По количеству шайб в домашних матчах (412) он вышел на третье место в лиге, опередив Яромира Ягра и уступая только Гретцки (492) и Горди Хоу (449).
Второй звездой дня признали форварда «Виннипег Джетс» Габриэля Виларди — у него дубль и передача в игре с «Миннесота Уайлд» (6:3).
Третье место в списке лучших игроков занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Джохансен, забросивший две шайбы «Ванкувер Кэнакс» (3:1).
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