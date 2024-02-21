Овечкина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкина после дубля в матче с «Нью-Джерси» признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российский хоккеист набрал три очка в победном матче с «Нью-Джерси». В тройку лучших игроков дня также вошли нападающие Габриэль Виларди («Виннипег») и Райан Джохансен («Колорадо»)

Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сделавший дубль в матче с «Нью-Джерси Девилз» (6:2), был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Капитан столичной команды провел на льду почти 18 минут, сделал результативную передачу, провел два силовых приема и заработал показатель полезности «плюс один». Он стал третьей звездой матча.

Видео: Sportsnet

Всего на счету 38-летнего россиянина 838 голов за карьеру в НХЛ — ему осталось 56 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. По количеству шайб в домашних матчах (412) он вышел на третье место в лиге, опередив Яромира Ягра и уступая только Гретцки (492) и Горди Хоу (449).

Второй звездой дня признали форварда «Виннипег Джетс» Габриэля Виларди — у него дубль и передача в игре с «Миннесота Уайлд» (6:3).

Третье место в списке лучших игроков занял нападающий «Колорадо Эвеланш» Райан Джохансен, забросивший две шайбы «Ванкувер Кэнакс» (3:1).