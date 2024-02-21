«Интер» вырвал победу в концовке матча Лиги чемпионов c «Атлетико»

В другом матче нидерландский ПСВ сыграл дома вничью с дортмундской «Боруссией» (Германия)

Марко Арнаутович принес «Интеру» победу над «Атлетико» (Фото: REUTERS)

Миланский футбольный клуб «Интер» дома обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мяч забил Марко Арнаутович (79-я минута).

«Атлетико» не нанес ни одного удара в створ, «Интер» — пять.

«Интер» впервые с апреля 2021 года выиграл девять матчей подряд.«Атлетико» впервые в сезоне не смог поразить ворота в матче Лиги чемпионов. Ранее мадридский клуб неизменно забивал мяч в первом тайме.

Ответный матч пройдет 13 марта в Мадриде. «Интер» является прошлогодним финалистом турнира.

Матч посетил рэпер Канье Уэст, который весь матч просидел в маске. Ранее стало известно, что Уэст записал две песни с ультрас «Интера» и передал им права на них.

Канье Уэст провел весь матч "Интер" - "Атлетико" в маске

В другом встрече 1/8 финала нидерландский ПСВ сыграл дома вничью с дортмундской «Боруссией» (Германия). Игра прошла в Эйндховене и завершилась со счетом 1:1.

У хозяев мяч забил Люк Де Йонг (56-я минута), у гостей — Доньелл Мален (24), который перешел в клуб в 2021 году из ПСВ.

Ответная игра пройдет 13 марта в Дортмунде.

В среду, 21 февраля, в Лиге чемпионов пройдут матчи «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Англия). Все матчи начнутся в 23:00 мск.