 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Канье Уэст записал две песни с ультрас миланского «Интера»

Канье Уэст записал две песни для нового альбома с ультрас миланского «Интера»
В записи двух композиций к скандальному альбому Уэста Vultures 1 приняли участие объединение ультрас «Интера»
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Global Look Press)

Объединение фанатов «Интера» Curva Nord Milano приняли участие в записи двух композиций для альбома рэперов Йе (Канье Уэста) и Ty Dolla $ign под названием Vultures 1. Об этом сообщает The Sun.

Ультрас (активные фанаты) Curva Nord Milano записали бэк-вокал для песен Vultures и Carnival. Участникам объединения были предоставлены авторские права на оба трека. Запись прошла под руководством продюсеров Федерико Секондоме и ZLYAH.

В записи альбома Vultures 1 также приняли участие старшая дочь Канье Уэста Норт, Трэвис Скотт, Фредди Гиббс, Playboi Carti и ряд других исполнителей.

Это первый альбом Канье Уэста после серии антисемитских высказываний, а также признаний в симпатиях к Адольфу Гитлеру и нацистам. За эти высказывания его не раз блокировали ведущие соцсети, а компании Adidas, Gap, Balenciaga разорвали с ним контракты. В конце декабря 2023 года Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания. Активные фанаты «Интера» в большинстве своем придерживаются правых и ультраправых взглядов.

Vultures 1 является частью трилогии. Vultures 2 и Vultures 2 планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Премьера альбома на стримигновых платформах состоялась 10 февраля. Однако 16-го числа он исчез с +платформ Apple Music и Spotify по требованию дистрибьютора, который не намерен их туда возвращать.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Канье Уэст ФК Интер Милан фанаты песня
Материалы по теме
Канье Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания
Общество
Twitter восстановил аккаунт рэпера Канье Уэста
Технологии и медиа
Канье Уэст перестал быть антисемитом из-за фильма «Мачо и ботан»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Минюст США заявил о нейтрализации схемы хакеров Fancy Bear Технологии и медиа, 02:38
Первая православная страна легализовала однополые браки Общество, 02:34
Кадыров сообщил, что в Грозном появится район имени Путина Общество, 02:07
Песков сообщил об утверждении проекта ВСМ между Москвой и Петербургом Общество, 01:38
В Харьковской и Полтавской областях прогремели взрывы Политика, 01:34
Канье Уэст записал две песни с ультрас миланского «Интера» Спорт, 01:29
«Шахтер» на последних секундах спасся от поражения в Лиге Европы Спорт, 01:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мама ребенка, погибшего при обстреле Белгорода, выжила Политика, 01:17
Архитектор санкций против России вернется в Белый дом Политика, 00:59
Россия созвала заседание Совбеза ООН по «формуле Аррии» Политика, 00:57
RTVI узнал об увольнении главы института РАН несмотря на письмо Фалькову Политика, 00:25
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 00:22
При ракетном обстреле Белгорода погиб студент из Сирии Политика, 00:17
Путин продлил проект по развитию искусственного интеллекта до 2030 года Технологии и медиа, 00:15