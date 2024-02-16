Канье Уэст записал две песни с ультрас миланского «Интера»
Объединение фанатов «Интера» Curva Nord Milano приняли участие в записи двух композиций для альбома рэперов Йе (Канье Уэста) и Ty Dolla $ign под названием Vultures 1. Об этом сообщает The Sun.
Ультрас (активные фанаты) Curva Nord Milano записали бэк-вокал для песен Vultures и Carnival. Участникам объединения были предоставлены авторские права на оба трека. Запись прошла под руководством продюсеров Федерико Секондоме и ZLYAH.
В записи альбома Vultures 1 также приняли участие старшая дочь Канье Уэста Норт, Трэвис Скотт, Фредди Гиббс, Playboi Carti и ряд других исполнителей.
Это первый альбом Канье Уэста после серии антисемитских высказываний, а также признаний в симпатиях к Адольфу Гитлеру и нацистам. За эти высказывания его не раз блокировали ведущие соцсети, а компании Adidas, Gap, Balenciaga разорвали с ним контракты. В конце декабря 2023 года Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания. Активные фанаты «Интера» в большинстве своем придерживаются правых и ультраправых взглядов.
Vultures 1 является частью трилогии. Vultures 2 и Vultures 2 планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Премьера альбома на стримигновых платформах состоялась 10 февраля. Однако 16-го числа он исчез с +платформ Apple Music и Spotify по требованию дистрибьютора, который не намерен их туда возвращать.
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