Канье Уэст записал две песни с ультрас миланского «Интера»

Канье Уэст записал две песни для нового альбома с ультрас миланского «Интера»

В записи двух композиций к скандальному альбому Уэста Vultures 1 приняли участие объединение ультрас «Интера»

Канье Уэст (Фото: Global Look Press)

Объединение фанатов «Интера» Curva Nord Milano приняли участие в записи двух композиций для альбома рэперов Йе (Канье Уэста) и Ty Dolla $ign под названием Vultures 1. Об этом сообщает The Sun.

Ультрас (активные фанаты) Curva Nord Milano записали бэк-вокал для песен Vultures и Carnival. Участникам объединения были предоставлены авторские права на оба трека. Запись прошла под руководством продюсеров Федерико Секондоме и ZLYAH.

В записи альбома Vultures 1 также приняли участие старшая дочь Канье Уэста Норт, Трэвис Скотт, Фредди Гиббс, Playboi Carti и ряд других исполнителей.

Это первый альбом Канье Уэста после серии антисемитских высказываний, а также признаний в симпатиях к Адольфу Гитлеру и нацистам. За эти высказывания его не раз блокировали ведущие соцсети, а компании Adidas, Gap, Balenciaga разорвали с ним контракты. В конце декабря 2023 года Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания. Активные фанаты «Интера» в большинстве своем придерживаются правых и ультраправых взглядов.

Vultures 1 является частью трилогии. Vultures 2 и Vultures 2 планируется выпустить в ближайшие несколько месяцев. Премьера альбома на стримигновых платформах состоялась 10 февраля. Однако 16-го числа он исчез с +платформ Apple Music и Spotify по требованию дистрибьютора, который не намерен их туда возвращать.