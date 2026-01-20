Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном»

Ничушкин попал в ДТП по дороге на матч с «Вашингтоном» и пропустил игру

Валерий Ничушкин (Фото: David Jensen / Getty Images)

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в аварию по пути на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз», из-за чего пропустил игру. Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, которого цитирует ESPN.

По словам Беднара, Ничушкин получил незначительные травмы, но «все, кажется, в порядке».

«Просто все было недостаточно хорошо, чтобы играть сегодня, — сказал тренер. — Посмотрим, что будет завтра».

Беднар не уточнил деталей произошедшего, кроме того, что дороги были обледенелыми после ночного снегопада и что в аварии участвовало несколько автомобилей. «Это была небольшая авария, но достаточно серьезная, чтобы вывести его из строя, — добавил он. — Извините, я не знаю всех подробностей».

«Колорадо» обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.

На счету Ничушкина, обладателя Кубка Стэнли 2022 года, в нынешнем сезоне 11 голов и 16 результативных передач в 38 матчах. Восемь игр он пропустил из-за травмы.