Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,6 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,7 x 5,6 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,3 x 4,05 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,25 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,9 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,05 x 3,85 2 2,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном»

Ничушкин попал в ДТП по дороге на матч с «Вашингтоном» и пропустил игру
По словам главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, форвард получил незначительные травмы, но сыграть против «Кэпиталз» не смог
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: David Jensen / Getty Images)

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в аварию по пути на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз», из-за чего пропустил игру. Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, которого цитирует ESPN.

По словам Беднара, Ничушкин получил незначительные травмы, но «все, кажется, в порядке».

«Просто все было недостаточно хорошо, чтобы играть сегодня, — сказал тренер. — Посмотрим, что будет завтра».

Беднар не уточнил деталей произошедшего, кроме того, что дороги были обледенелыми после ночного снегопада и что в аварии участвовало несколько автомобилей. «Это была небольшая авария, но достаточно серьезная, чтобы вывести его из строя, — добавил он. — Извините, я не знаю всех подробностей».

«Колорадо» обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.

На счету Ничушкина, обладателя Кубка Стэнли 2022 года, в нынешнем сезоне 11 голов и 16 результативных передач в 38 матчах. Восемь игр он пропустил из-за травмы.

Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин
