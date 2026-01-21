 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК заявил, что хоккейная арена к Олимпиаде в Милане будет готова вовремя

Дюби: «Когда начнутся соревнования, хоккейная арена в Милане будет готова»
Сюжет
Олимпиада-2026
После инцидента с качеством льда на хоккейной арене «Санта-Джулия» в Милане в МОК заявили, что она будет полностью готова к началу Олимпиады в феврале
Кристоф Дюби
Кристоф Дюби (Фото: Yifan Ding / Getty Images)

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что хоккейная арена «Санта-Джулия» в Милане будет полностью готова к началу зимних Олимпийских игр 2026 года, передает «РИА Новости».

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф допускал, что некоторые элементы арены «Санта-Джулия» могут не успеть достроить к началу соревнований. В IIHF также сообщали, что размер ледовой площадки будет меньше стандарта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда начнутся соревнования, все будет готово. То, что работа еще идет, это нормально, потому что сооружение временное», — заявил Дюби.

Он признал, что на объекте еще ведутся отделочные работы в общественном пространстве и завершается подготовка раздевалок, половина из которых уже готова.

Ранее, 10 января, тестовый матч на арене «Санта-Джулия» останавливали из‑за проблем со льдом. Встречу, в которой участвовали команды «Кальтерн» и «Варезе», пришлось прервать, когда во льду образовалась дыра. Сотрудники арены залили ее водой.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 5 февраля, мужской — 11 февраля.

Екатерина Халимовская
Хоккей МОК Олимпиада-2026
