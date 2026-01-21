«Ак Барс» продлил серию поражений «Адмирала» до семи матчей

Встреча завершилась со счетом 4:1

Митчелл Миллер (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Казанский «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семенов Терехов (31) и Кирилл Семенов (60).

У проигравших отличился Степан Старков (12).

В середине второго периода игрок «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый клубный рекорд по голам за сезон среди защитников. Забросив свою 14-ю шайбу, американец превзошел прежнее достижение Ильи Никулина (13 голов в сезоне 2014/15). На счету 24-летнего хоккеиста в текущем сезоне уже 34 очка (14 + 20) в 48 матчах.

Для «Ак Барса» это уже вторая победа над дальневосточным клубом за три дня, после успеха 19 января со счетом 5:2.

Казанский клуб уверенно завершил дальневосточный выезд, одержав четвертую победу подряд. Эта игра стала юбилейной, 500-й в КХЛ для главного тренера «барсов». «Адмирал» потерпел седьмое поражение подряд.

«Ак Барс» набрал 68 очков в 49 матчах и занимает второе место в Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками в 46 встречах расположился на последней строчке.