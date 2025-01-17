Глава СКА заявил, что кредит доверия Ротенбергу не исчерпан
Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев 17 января встретится с тренерским штабом и лидерами команды после серии неудач в КХЛ. Об этом он сообщил «Матч ТВ».
Петербургский клуб накануне уступил череповецкой «Северстали» со счетом 4:7. У подопечных Романа Ротенберга это четвертое поражение подряд. Команда занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 55 очков в 45 матчах.
«Ясно, что результат неудовлетворительный. Я не припоминаю, когда СКА за два месяца до конца регулярного сезона находился так низко. Внутреннюю кухню мы будем раскрывать в конце сезона, сейчас же команда будет делать все необходимое, чтобы исправить ситуацию», — сказал Медведев.
На вопрос, доработает ли Ротенберг до конца сезона, Медведев ответил: «Пока тренер на своем месте — это означает, что кредит доверия к нему есть. Когда его на этом месте нет — значит, кредит доверия исчерпан. Именно так это работает».
Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Летом 2023 года он продлил контракт на пять лет. В прошлом сезоне СКА впервые с 2014 года не вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
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