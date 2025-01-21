ЦСКА отыгрался с 1:4, но все равно уступил «Северстали» по буллитам в КХЛ
Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 4:5 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Руслан Абросимов (15-я минута), Александр Скоренов (22), Янни Калдис (26) и Адам Лишка (30). У проигравших отличились Максим Мамин (27), Денис Гурьянов (38, 39) и Руслан Исхаков (60), который сравнял счет за 11 секунд до сирены.
Победный буллит на счету Кирилла Пилипенко.
В последних восьми встречах у ЦСКА шесть поражений.
Ранее в нынешнем сезоне «Северсталь» обыграла ЦСКА со счетом 4:2.
ЦСКА набрал 62 очка в 47 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 59 очками в 47 встречах поднялась на четвертую строчку.
В следующем матче ЦСКА 27 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Северсталь» 23 января примет «Куньлунь».
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