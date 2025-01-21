ЦСКА отыгрался с 1:4, но все равно уступил «Северстали» по буллитам в КХЛ

Дубль сделал Денис Гурьянов, Руслан Исхаков сравнял счет за 11 секунд до сирены, но ЦСКА этого не хватило для победы

Игроки «Северстали» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 4:5 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Руслан Абросимов (15-я минута), Александр Скоренов (22), Янни Калдис (26) и Адам Лишка (30). У проигравших отличились Максим Мамин (27), Денис Гурьянов (38, 39) и Руслан Исхаков (60), который сравнял счет за 11 секунд до сирены.

Победный буллит на счету Кирилла Пилипенко.

В последних восьми встречах у ЦСКА шесть поражений.

Ранее в нынешнем сезоне «Северсталь» обыграла ЦСКА со счетом 4:2.

ЦСКА набрал 62 очка в 47 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 59 очками в 47 встречах поднялась на четвертую строчку.

В следующем матче ЦСКА 27 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Северсталь» 23 января примет «Куньлунь».