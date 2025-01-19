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ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сибири» в серии буллитов

ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сибири» в матче КХЛ
Матч в Новосибирске завершился победой армейцев в серии буллитов — 4:3. Победный бросок на счету Гурьянова. У хозяев дубль оформил Лайпсик
Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА
Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА

Новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 3:3. У хозяев шайбы на счету Брендана Лайпсика (8-я и 24-я минуты) и Павла Гоголева (55-я).

У армейцев забивали Руслан Исхаков (29-я), Иван Дроздов (47-я) и Максим Соркин (53-я).

В серии буллитов победу гостям принес Денис Гурьянов.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции.

У ЦСКА вторая победа в трех последних матчах и второе место на Западе.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сибирь ХК ЦСКА
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