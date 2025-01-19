ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сибири» в серии буллитов
Новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время завершилось со счетом 3:3. У хозяев шайбы на счету Брендана Лайпсика (8-я и 24-я минуты) и Павла Гоголева (55-я).
У армейцев забивали Руслан Исхаков (29-я), Иван Дроздов (47-я) и Максим Соркин (53-я).
В серии буллитов победу гостям принес Денис Гурьянов.
«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает восьмое место в Восточной конференции.
У ЦСКА вторая победа в трех последних матчах и второе место на Западе.
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