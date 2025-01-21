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Фигуристы Бойкова и Козловский опровергли информацию о распаде своей пары

По словам Козловского, сообщение о том, что у них напряженные отношения, является выдумкой, а Бойкова отметила, что «чуть не упала со смеха»
Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Информация о возможном распаде спортивной пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил Козловский.

«Сообщение, которое попало в Сеть, является выдумкой», — сказал Козловский.

«Мы сейчас со смеха чуть не упали», — рассказала Бойкова Sport24.

Ранее 21 января «Матч ТВ» сообщил, что между Бойковой и Козловским напряженные отношения, из‑за чего пара близка к распаду.

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23-летняя Бойкова и 25-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года, также на их счету золото (2020) и две бронзы (2019, 2022) на чемпионатах Европы. На последнем чемпионате России пара заняла второе место.

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фигурное катание Александра Бойкова Дмитрий Козловский
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