Фигуристы Бойкова и Козловский опровергли информацию о распаде своей пары
Информация о возможном распаде спортивной пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил Козловский.
«Сообщение, которое попало в Сеть, является выдумкой», — сказал Козловский.
«Мы сейчас со смеха чуть не упали», — рассказала Бойкова Sport24.
Ранее 21 января «Матч ТВ» сообщил, что между Бойковой и Козловским напряженные отношения, из‑за чего пара близка к распаду.
23-летняя Бойкова и 25-летний Козловский являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года, также на их счету золото (2020) и две бронзы (2019, 2022) на чемпионатах Европы. На последнем чемпионате России пара заняла второе место.
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