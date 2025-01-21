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Анчелотти опроверг информацию про уход из «Реала» в конце сезона

Накануне Onda Cero сообщила, что Анчелотти решил покинуть клуб после окончания текущего сезона, несмотря на то что его контракт будет действовать еще год. По словам тренера, он готов работать в «Реале» еще долгие годы
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не собирается покидать мадридский клуб в ближайшее время.

Накануне радиостанция Onda Cero сообщила, что Анчелотти решил покинуть «Реал» после окончания текущего сезона.

«Я хочу быть предельно ясным. Я сам лично никогда не буду решать, когда уйду из этого клуба. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда это произойдет. Я не решаю такие вопросы. Это может быть завтра, через несколько игр, через год, через пять лет», — цитирует AS Анчелотти.

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Спорт
Карло Анчелотти

Ранее в январе Флорентино Переса переизбрали на пост президента «Реала» на новый четырехлетний срок. «Флорентино останется еще четыре года, и моя цель также этого достичь. А потом мы можем попрощаться вместе», — добавил 65-летний тренер.

Итальянец работал в «Реале» в 2013–2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м. Его контракт действует до лета 2026-го.

Всего Анчелотти выиграл с мадридским клубом по три Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, одержал по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти
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