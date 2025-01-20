Onda Cero узнала о планах Анчелотти досрочно покинуть «Реал»
Карло Анчелотти решил покинуть мадридский «Реал» после окончания текущего сезона, несмотря на то что его контракт будет действовать еще год, сообщает радиостанция Onda Cero.
Анчелотти думает о работе в другой стране, но не в Бразилии, где его хотели назначить главным тренером сборной.
Итальянец работал в «Реале» в 2013–2015 годах и вернулся в клуб в 2021-м.
Всего Анчелотти выиграл с мадридским клубом по три Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, одержал по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.
Анчелотти во главе «Реала», скорее всего, заменит Хаби Алонсо, который работает в леверкузенском «Байере».
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