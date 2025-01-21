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Тренера хоккейного клуба отстранили за провокацию массовой драки

МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
В МХЛ заявили, что действия главного тренера нижнекамского «Реактора» Игоря Федорова «создают угрозу целостности проведения матчей, а также жизни и здоровью хоккеистов»
Игорь Федоров
Игорь Федоров (Фото: телеграм-канал МХЛ)

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) дисквалифицировала на семь матчей главного тренера нижнекамского «Реактора» Игоря Федорова по итогам массовой драки хоккеистов во время матча против казанского «Ирбиса». Об этом сообщается на сайте МХЛ.

Встреча состоялась в Нижнекамске 18 января и завершилась победой «Ирбиса» со счетом 8:0. В начале третьего периода хоккеисты устроили две массовые драки подряд, после которых 12 игроков обеих команд были удалены до конца игры.

«Лига установила, что главный тренер «Реактора» Игорь Федоров спровоцировал хоккеистов своей команды на массовую драку. Подобные действия создают угрозу целостности проведения матчей, а также жизни и здоровью хоккеистов», — говорится в решении МХЛ.

На тренера накладывались санкции за похожие нарушения в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Ранее МХЛ по итогам той встречи суммарно дисквалифицировала на 26 матчей шестерых игроков «Реактора» и одного хоккеиста «Ирбиса».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей МХЛ дисквалификация
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