Соболенко показала средний палец своей команде во время матча
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с россиянкой Анастасией Павлюченковой в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Это произошло во втором сете, который белоруска проиграла со счетом 2:6. На этот момент обратил внимание журналист Ubitennis Джованни Пелаццо в соцсети Х.
Соболенко в итоге победила со счетом 6:2, 2:6, 6:3. За выход в финал она поспорит с испанской Паулой Бадосой (12-й номер рейтинга WTA).
Соболенко выиграла два последних Australian Open. Белоруска стала первой теннисисткой с 2000 года, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на Australian Open. Также она — первая теннисистка, которая шесть раз подряд выходила в полуфинал турниров «Большого шлема» на хардовых кортах после Серены Уильямс (US Open 2014 — Australian Open 2017).
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
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