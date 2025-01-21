 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Соболенко показала средний палец своей команде во время матча

Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой
Первая ракетка мира была недовольна своей неудачной игрой во втором сете встречи 1/4 финала Australian Open против россиянки Анастасии Павлюченковой. Сет она в итоге проиграла, но матч выиграла
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с россиянкой Анастасией Павлюченковой в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Это произошло во втором сете, который белоруска проиграла со счетом 2:6. На этот момент обратил внимание журналист Ubitennis Джованни Пелаццо в соцсети Х.

Соболенко в итоге победила со счетом 6:2, 2:6, 6:3. За выход в финал она поспорит с испанской Паулой Бадосой (12-й номер рейтинга WTA).

Соболенко выиграла два последних Australian Open. Белоруска стала первой теннисисткой с 2000 года, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на Australian Open. Также она — первая теннисистка, которая шесть раз подряд выходила в полуфинал турниров «Большого шлема» на хардовых кортах после Серены Уильямс (US Open 2014 — Australian Open 2017).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия

Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Арина Соболенко Анастасия Павлюченкова
Материалы по теме
Россияне впервые за пять лет не попали в полуфиналы на Australian Open
Спорт
Зверев стал первым полуфиналистом Australian Open
Спорт
Третья ракетка мира Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
В Раде назвали вызовом решение Трампа приостановить помощь другим странамПолитика, 15:04
Нетаньяху объявил о начале операции на Западном берегуПолитика, 14:59
Панама начала аудит управляющей компании после слов Трампа о каналеПолитика, 14:54
Миллиардер предупредил о грозящей Британии «долговой спирали смерти»Экономика, 14:50
Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда ТрампаИнвестиции, 14:45
Лавров заявил о «взаимоприемлемых развязках» с АрмениейПолитика, 14:43
В Непале повысили плату за восхождение на Эверест до $15 тыс.Общество, 14:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Ростелеком» после данных о взломе хакерами заявил об утечке у подрядчикаТехнологии и медиа, 14:35
«Группа Экзалтер» проведет pre-IPO на Мосбирже объемом ₽660 млнИнвестиции, 14:30
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Площадь виноградников в Италии сократилась на 15% с 2000 годаВино, 14:30
Как зумеры трансформируют рынок трудаPro, 14:27
Названный пророссийским кандидат в президенты Румынии лидирует в опросахПолитика, 14:26
Залужный рассказал об ухудшившихся отношениях с офисом ЗеленскогоПолитика, 14:20