Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой

Соболенко показала средний палец своей команде во время матча

Первая ракетка мира была недовольна своей неудачной игрой во втором сете встречи 1/4 финала Australian Open против россиянки Анастасии Павлюченковой. Сет она в итоге проиграла, но матч выиграла

Арина Соболенко (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с россиянкой Анастасией Павлюченковой в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Это произошло во втором сете, который белоруска проиграла со счетом 2:6. На этот момент обратил внимание журналист Ubitennis Джованни Пелаццо в соцсети Х.

Соболенко в итоге победила со счетом 6:2, 2:6, 6:3. За выход в финал она поспорит с испанской Паулой Бадосой (12-й номер рейтинга WTA).

Соболенко выиграла два последних Australian Open. Белоруска стала первой теннисисткой с 2000 года, которая смогла выиграть 19 матчей подряд на Australian Open. Также она — первая теннисистка, которая шесть раз подряд выходила в полуфинал турниров «Большого шлема» на хардовых кортах после Серены Уильямс (US Open 2014 — Australian Open 2017).

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.