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Илон Маск поддержал отказ Джоковича от интервью на кортах Austraian Open

Маск поддержал решение Джоковича не давать интервью на кортах Australian Open
Джокович решил бойкотировать послематчевые интервью австралийскому каналу из-за оскорблений со стороны его ведущего. Маск по этому поводу заявил, что с публикой лучше общаться напрямую
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth - WPA Pool / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя бойкот послематчевых интервью на Australian Open со стороны Новака Джоковича, заявил в соцсети X, что лучше говорить с публикой напрямую, а не через СМИ.

Джокович в воскресенье вместо традиционного послематчевого интервью только поблагодарил зрителей и ушел с корта. Потом серб опубликовал на своей странице в X видеообращение, в котором объяснил, что причиной такого поведения стали оскорбления в адрес него и сербских болельщиков со стороны журналиста телеканала Channel 9, который транслирует игры турнира.

«Гораздо лучше говорить с публикой напрямую, чем через негативный фильтр традиционных СМИ», — написал Маск.

Джокович на Australian Open отказался давать интервью на корте
Спорт
Новак Джокович

Джокович, десятикратный чемпион Australian Open, в воскресенье вышел в четвертьфинал, где сыграет с Карлосом Алькарасом (третий в рейтинге).

Журналист Channel 9 Тони Джонс во время эфира, комментируя активные скандирования сербских болельщиков, начал их передразнивать и назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу. Джокович в ответ потребовал официальных извинений.

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Новак Джокович Илон Маск
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