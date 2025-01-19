Илон Маск поддержал отказ Джоковича от интервью на кортах Austraian Open
Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя бойкот послематчевых интервью на Australian Open со стороны Новака Джоковича, заявил в соцсети X, что лучше говорить с публикой напрямую, а не через СМИ.
Джокович в воскресенье вместо традиционного послематчевого интервью только поблагодарил зрителей и ушел с корта. Потом серб опубликовал на своей странице в X видеообращение, в котором объяснил, что причиной такого поведения стали оскорбления в адрес него и сербских болельщиков со стороны журналиста телеканала Channel 9, который транслирует игры турнира.
«Гораздо лучше говорить с публикой напрямую, чем через негативный фильтр традиционных СМИ», — написал Маск.
Джокович, десятикратный чемпион Australian Open, в воскресенье вышел в четвертьфинал, где сыграет с Карлосом Алькарасом (третий в рейтинге).
Журналист Channel 9 Тони Джонс во время эфира, комментируя активные скандирования сербских болельщиков, начал их передразнивать и назвал Джоковича переоцененным и уже потерявшим былую славу. Джокович в ответ потребовал официальных извинений.
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