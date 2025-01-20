Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Касаткина, занимающая десятое место в мировом рейтинге, встречалась с американкой Эммой Наварро (8-я) и уступила со счетом 4:6, 7:5, 5:7.
Следующей соперницей Наварро будет полька Ига Свентек (2-я).
Ранее в четвертьфинал пробилась Анастасия Павлюченкова, которая сыграет против первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.
В парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал, обыграв австралиек Оливию Гадеки и Кимберли Биррелл (6:3, 6:2). Их следующими соперницами будут россиянка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо.
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