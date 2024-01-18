Футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА
Защитник Данил Круговой заявил в телеграм-канале, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол.
Накануне стало известно, что Круговой проведет остаток сезона во второй команде «Зенита», а с июня будет игроком ЦСКА (контракт подписан по схеме 4+1). Журналист Иван Карпов в четверг написал в телеграм-канале, что в «Зените» 25-летнему игроку предлагали пятилетний контракт с зарплатой €2 млн в год, но он отказался.
Круговой признался, что переговоры с «Зенитом» продолжались полтора года.
«Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — отметил Круговой.
Круговой играет за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах в РПЛ (не всегда попадая в стартовый состав) и шесть в Кубке России.
«Зенит» уступает два очка лидирующему в РПЛ «Краснодару».
Круговой провел один матч за сборную России.
На связи с проверенными новостями
«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе
На экономический форум в Давосе позвали вождя племени. Видео
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
Samsung представил новые смартфоны. Мы выяснили цены в России
«Первый канал» выиграл суд на 0,5 млрд рублей
Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности