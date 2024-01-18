Футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА

Круговой: «Зенит» предлагал лучшие условия, но я выбрал играть в футбол в ЦСКА

Данил Круговой из-за решения перейти летом в ЦСКА проведет остаток сезона в «Зените-2». Футболист заявил, что полтора года вел переговоры с петербуржцами, но в итоге ушел в ЦСКА ради игрового времени

Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Данил Круговой заявил в телеграм-канале, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол.

Накануне стало известно, что Круговой проведет остаток сезона во второй команде «Зенита», а с июня будет игроком ЦСКА (контракт подписан по схеме 4+1). Журналист Иван Карпов в четверг написал в телеграм-канале, что в «Зените» 25-летнему игроку предлагали пятилетний контракт с зарплатой €2 млн в год, но он отказался.

Круговой признался, что переговоры с «Зенитом» продолжались полтора года.

«Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — отметил Круговой.

Круговой играет за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах в РПЛ (не всегда попадая в стартовый состав) и шесть в Кубке России.

«Зенит» уступает два очка лидирующему в РПЛ «Краснодару».

Круговой провел один матч за сборную России.