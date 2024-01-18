 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА

Круговой: «Зенит» предлагал лучшие условия, но я выбрал играть в футбол в ЦСКА
Данил Круговой из-за решения перейти летом в ЦСКА проведет остаток сезона в «Зените-2». Футболист заявил, что полтора года вел переговоры с петербуржцами, но в итоге ушел в ЦСКА ради игрового времени
Данил Круговой
Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Данил Круговой заявил в телеграм-канале, что «Зенит» предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол.

Накануне стало известно, что Круговой проведет остаток сезона во второй команде «Зенита», а с июня будет игроком ЦСКА (контракт подписан по схеме 4+1). Журналист Иван Карпов в четверг написал в телеграм-канале, что в «Зените» 25-летнему игроку предлагали пятилетний контракт с зарплатой €2 млн в год, но он отказался.

Круговой признался, что переговоры с «Зенитом» продолжались полтора года.

«Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — отметил Круговой.

В «Зените» объяснили перевод в дубль уходящего в ЦСКА Кругового
Спорт
Данил Круговой

Круговой играет за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах в РПЛ (не всегда попадая в стартовый состав) и шесть в Кубке России.

«Зенит» уступает два очка лидирующему в РПЛ «Краснодару».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Круговой провел один матч за сборную России.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

На экономический форум в Давосе позвали вождя племени. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Samsung представил новые смартфоны. Мы выяснили цены в России

«Первый канал» выиграл суд на 0,5 млрд рублей

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК ЦСКА Данил Круговой
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Аузан рассказал, что можно узнать об экономике России из «Слова пацана» Политика, 14:30
Жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку диверсии Политика, 14:29
Любимова предложила бороться с пиратами закрытием кинотеатров Общество, 14:29
Куда пришлись взаимные ракетные удары Ирана и Пакистана. Карта Политика, 14:25
В мэрии рассказали о ходе реконструкции электродепо «Владыкино» Город, 14:23
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 14:15
Госдума одобрила во втором чтении упрощенную регистрацию дачных построек Недвижимость, 14:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МОК подтвердил планы повторно проверить россиян для допуска на Олимпиаду Спорт, 14:11
Росавиация ввела ограничения для второго аэропорта Москвы за день Общество, 14:09
На Сахалине военного приговорили к шести годам за «отдых от службы» в ДНР Политика, 14:01
В офис Wildberries пришли силовики из-за пожара в Шушарах Бизнес, 13:45
Лавров предложил талибам выполнить свои обещания Политика, 13:38
У жителей подмосковной Черной Грязи нашли плантацию конопли Общество, 13:26
Футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА Спорт, 13:17