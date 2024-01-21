Радулов после столкновения не смог продолжить матч со «Спартаком»: видео

«Ак Барс» победил «Спартак» по буллитам со счетом 4:3. У хозяев Александр Радулов пропустил два периода после столкновения с соперником. У «Спартака» Максим Цыплаков оформил дубль, а Илья Ковальчук забил впервые за четыре матча

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов покинул площадку в первом периоде матча КХЛ с московским «Спартаком» после столкновения с игроком соперника.

В концовке стартового период Радулов с шайбой налетел на Егора Чезганова на выходе из зоны и упал, после чего ушел в раздевалку и на второй период не вышел.

Всего Радулов провел на льду чуть меньше шести минут и записал на свой счет результативный пас. Всего на счету двукратного чемпиона мира 11 шайб и 23 передачи в 47 матчах сезона.

«Ак Барс» победил по буллитам со счетом 4:3.

У хозяев шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (на пятой минуте), Артем Лукоянов (19) и Илья Сафонов (44). Победный буллит на счету Вадима Шипачева.

У «Спартака» забивали Максим Цыплаков (1, 11) и Илья Ковальчук (59).

Результаты других матчей игрового дня:

«Торпедо» — ЦСКА — 3:2 после овертайма;

«Металлург» — «Северсталь» — 3:2;

«Салават Юлаев» — «Амур» — 3:2 после овертайма;

«Локомотив» — «Авангард» — 4:1;

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 3:2.