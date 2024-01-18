Лидер РПЛ продлил контракт с вратарем сборной России Сафоновым

Лидер РПЛ «Краснодар» продлил контракт с вратарем Сафоновым до января 2029 года

Матвей Сафонов будет игроком «Краснодара» до января 2029 года — он продлил соглашение на четыре года

Матвей Сафонов (Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»)

Голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал новый контракт с «Краснодаром» до января 2029 года, сообщила пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение действовало до декабря 2025 года.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды.

В этом сезоне Сафонов пропустил 12 мячей в 18 играх, а в общей сложности провел за команду 163 матча, из которых 50 — на ноль.

В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 12 матчей.

В декабре Сафонов занял 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира по версии портала Transfermarkt, который оценил его стоимость в €18 млн.

«Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая на два очка петербургский «Зенит».