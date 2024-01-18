Лидер РПЛ продлил контракт с вратарем сборной России Сафоновым
Голкипер сборной России Матвей Сафонов подписал новый контракт с «Краснодаром» до января 2029 года, сообщила пресс-служба клуба.
Предыдущее соглашение действовало до декабря 2025 года.
Сафонов является воспитанником «Краснодара» и капитаном команды.
В этом сезоне Сафонов пропустил 12 мячей в 18 играх, а в общей сложности провел за команду 163 матча, из которых 50 — на ноль.
В сборной России вратарь с 2021 года сыграл 12 матчей.
В декабре Сафонов занял 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира по версии портала Transfermarkt, который оценил его стоимость в €18 млн.
«Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая на два очка петербургский «Зенит».
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