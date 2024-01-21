Биатлонист Бабиков выиграл большой масс-старт на Кубке России в Ижевске
Антон Бабиков стал победителем большого масс-старта на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.
Бабиков преодолел дистанцию 15 км с двумя промахами за 46 минут 3,6 секунды. Он опередил белоруса Дмитрия Лазовского (3 промаха) на 27 секунд и россиянина Александра Логинова (3) на 39,9 секунды.
Бабиков отметил, что гонка получилась интересной, несмотря на сложные погодные условия.
«Я долго был в роли догоняющего, но хорошо провел последний круг, поддавил немного парней, удалось отработать чисто, поэтому на последнем круге наслаждался гонкой», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».
Логинов отметил, что он в восторге от попадания на пьедестал. «У меня настолько болят связки, что даже держать винтовку не мог», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
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