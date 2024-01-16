Биатлонист Поршнев объяснил глупостью слова о завершении карьеры в 27 лет

Бронзовый призер ЧМ-2019 рассказал, что после неудачной гонки «ляпнул, не подумав», из-за чего подвел многих людей. Биатлонист пообещал, что такого больше не повторится

Никита Поршнев (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал в интервью «Матч ТВ», что в декабре прошлого года по глупости после неудачной гонки сделал заявление о завершении карьеры.

Поршнев 1 декабря заявил, что завершает карьеру в 27 лет, чтобы больше проводить времени с семьей. Через некоторое время он передумал и уже в январе вернулся к соревнованиям.

«Я был в состоянии сильного расстройства. После гонки ляпнул, не подумав. Заявил о том, что завершил свою карьеру. <...> Хорошо, что жена меня отпустила. Она сама переживала, что я вот так резко решил все завершить. Настраивала меня. «Давай, Никит, ты еще не все сделал в биатлоне», — говорила она. Я и сам это понимаю, но, так как я семейный человек, мне всегда хотелось балансировать между карьерой и семьей. И вот после той неудачной гонки психанул. На самом деле мужчины так не поступают», — сказал Поршнев.

По словам Поршнева, своим поступком он подвел многих людей. «Готовился к сезону с регионом, на меня рассчитывали тренеры, а тут я почти полсезона пропустил из‑за своей глупой ошибки, за которую мне предстоит расплачиваться результатами», — отметил спортсмен.

Поршнев добавил, что признает свою ошибку. «Хотел как лучше, а получилось как всегда. Этим заявлением я создал проблемы не только себе, но и команде, тренерам, руководству, потому что им всем нужно было объяснить дальше по цепочке, почему Никита Поршнев, готовившийся к сезону за наши деньги, завершает карьеру. Признаю свою ошибку, впредь такого не будет», — заключил биатлонист.

Поршнев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете. Также он является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года, на Универсиаде-2019 в Красноярске Поршнев завоевал золото, серебро и бронзу.

Поршнев в 2019 году женился на победительнице и призере этапов Кубка IBU и чемпионата России Анастасии Морозовой.