Как Рублев ловил жука на корте во время матча Australian Open: видео
Матч третьего круга Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», между россиянином Андреем Рублевым и американцем Себастьяном Кордой был прерван в первом сете из-за оказавшегося на корте большого жука.
Российский теннисист сначала около полуминуты пытался сам поймать это насекомое, но ему этого не удалось. Тогда на помощь пришла подающая мячи девушка, взяла жука в руки и вынесла за пределы корта.
В итоге матч завершился победой Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Следующим соперником россиянина будет австралиец Алекс де Минаур (10-й номер рейтинга ATP).
Похожий случай с жуком произошел три дня назад в матче британки Эммы Радукану и американки Шелби Роджерс.
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