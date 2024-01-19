Рублев попытался поймать большого жука на корте во время матча Australian Open

Как Рублев ловил жука на корте во время матча Australian Open: видео

Матч третьего круга, в котором встречались россиянин и Себастьян Корда, был прерван из-за появившегося на корте жука. Рублев не смог сам поймать насекомое, на помощь пришла подающая мячи девочка и вынесла жука с площадки

Андрей Рублев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Матч третьего круга Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема», между россиянином Андреем Рублевым и американцем Себастьяном Кордой был прерван в первом сете из-за оказавшегося на корте большого жука.

Российский теннисист сначала около полуминуты пытался сам поймать это насекомое, но ему этого не удалось. Тогда на помощь пришла подающая мячи девушка, взяла жука в руки и вынесла за пределы корта.

В итоге матч завершился победой Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Следующим соперником россиянина будет австралиец Алекс де Минаур (10-й номер рейтинга ATP).

Похожий случай с жуком произошел три дня назад в матче британки Эммы Радукану и американки Шелби Роджерс.